Без макияжа в леггинсах: в сети появилось фото Тины Кароль без прикрас

Фанаты показали фото Тины Краоль без макияжа / https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=ru

Известная украинская певица Тина Кароль покорила фанатов своим внешним видом без грима и ярких нарядов.

На фан-странице певицы в Instagram появились фото с репетиции "Голоса страны". На снимках певица позирует в спортивных леггинсах и черном свитшоте без привычной красной помады и черных стрелок. Волосы певицы прямые и аккуратно причесаны.

Поклонники расхвалили внешность певицы без косметики, оставив ей множество комплиментов.

"Без макияжа просто супер", "Без макияжа как девочка подросток, супер", "Такая милая и нежная", "И почему вы настолько красивая?", - писали юзеры.

Ранее Ранее астролог составил гороскоп для Тины Кароль.