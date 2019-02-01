Без макияжа в леггинсах: в сети появилось фото Тины Кароль без прикрас

Фанаты показали фото певицы с репетиции "Голоса страны".
Известная украинская певица Тина Кароль покорила фанатов своим внешним видом без грима и ярких нарядов.
На фан-странице певицы в Instagram появились фото с репетиции "Голоса страны". На снимках певица позирует в спортивных леггинсах и черном свитшоте без привычной красной помады и черных стрелок. Волосы певицы прямые и аккуратно причесаны.
Поклонники расхвалили внешность певицы без косметики, оставив ей множество комплиментов.
"Без макияжа просто супер", "Без макияжа как девочка подросток, супер", "Такая милая и нежная", "И почему вы настолько красивая?", - писали юзеры.
Ранее Ранее астролог составил гороскоп для Тины Кароль.