"Хочется кушать, а нельзя": Алла Пугачева в провокационном наряде пожаловалась на болезнь

Пугачева и Галкин посетили премьеру фильма / Фото: МК.Ru

Известный российский юморист шоумен Максим Галкин и легендарная певица Алла Пугачева вместе посетили премьеру триллера "Пилигрим" в Москве.

69-летняя Пугачева и 42-летний Галкин появились на красной дорожке в total black образах. Артистка выбрала для выхода в свет черную блузку, кожаную юбку, черные чулки, ботинки на каблуке и кепку. Юморист появился в черной рубашке, брюках и пальто. Видео пары появились на фан-аккаунте певицы.

После премьеры Примадонну записал на видео телеведущий Вадим Верник, ему она призналась, что ей не так просто держать себя в форме, ведь нужно соблюдать строгую диету из-за сахарного диабета. Кроме того, певица вскоре даст концерт к своему 70-летию, и ей нужно выглядеть безупречно.

"Обидно, что хочется кушать, а нельзя. Мешает то, что концерт на носу. Еще у меня сахарный диабет. Старость. Надо жить дольше. А значит, надо меньше жрать!", - заявила певица.

Ранее Пугачева и Галкин шокировали сеть совместным фото.