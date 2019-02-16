"Роксолана" Мерьем Узерли поразила сеть естественной красотой

Мерьем Узерли покорила сеть фото без макияжа / https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", покорила фанатов домашним фото.

На селфи, которое знаменитость выложила в Instagram, она позирует в розовом полотенце, завернутом на голове без макияжа.

Поклонники отметили, что без грима и косметики актриса выглядит потрясающе, и оставили ей десятки комплиментов.

"Очень красивая женщина", "Ваша естественная красота лучше, как например, в "Великолепном веке", "Красавица!", - отреагировали подписчики.

Мерьем Узерли показала домашнее селфи / https://www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Ранее Мерьем Узерли шокировала сеть сменой имиджа.