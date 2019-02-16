"Роксолана" Мерьем Узерли поразила сеть естественной красотой

Актриса позировала на фото без грамма макияжа.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале "Великолепный век", покорила фанатов домашним фото.
На селфи, которое знаменитость выложила в Instagram, она позирует в розовом полотенце, завернутом на голове без макияжа.
Поклонники отметили, что без грима и косметики актриса выглядит потрясающе, и оставили ей десятки комплиментов.
"Очень красивая женщина", "Ваша естественная красота лучше, как например, в "Великолепном веке", "Красавица!", - отреагировали подписчики.
Ранее Мерьем Узерли шокировала сеть сменой имиджа.