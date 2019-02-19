Тина Кароль восхитила поклонников чувственной фотосессией

Певица позировала как в нежном образе, так и в черном платье в готическом стиле.
Известная украинская певица Тина Кароль поразила фанатов новыми чувственными фото.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимками: на одном она позирует в горчичном платье с нежным макияжем, а на другом, снятом для фотосессии в журнале Elle, запечатлена в черном платье с золотыми шариками в руке и красной помадой.
Поклонники стали восхищаться снимками, оставив певице десятки комплиментов.
"Восхитительная женщина", "Какая невероятная", "Очень нежно и мило", "Очень красивая, такая нежная, невероятная", - писали юзеры.
Ранее Дан Балан признался, что чувствует к Тине Кароль.