"По любви или по залету?": Леся Никитюк заинтриговала сеть кольцом на пальце и букетом роз

Леся Никитюк взволновала фанатов новым фото / https://www.instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим парнем, заинтриговала сеть фото с кольцом на безымянном пальце и цветами.

Ведущая отправилась в Германию, и на своей странице в Instagram выложила снимки с номера отеля, на которых она позирует с букетом роз и кольцом на безымянном пальце, которое подписчики тут же именовали помолвочным.

"И мне все равно, сколько будет лайков", - подписала снимки ведущая.

Поклонники посчитали, что у Никитюк уже появился новый ухажер.

"Есть кольцо!", "Какие невнимательные... А колечко на правой руке кто подарил?", "Это от нового кавалера?", "Вижу, вижу, вижу бриллиант в три карата на пальчике. Так скажи правду: по любви или по залету?", - писали юзеры.

Леся Никитюк похвасталась кольцом / https://www.instagram.com/lesia_nikituk

Ранее фаны обсудили эффектный образ Никитюк в кожаной юбке.