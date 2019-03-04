Официально: стала известна причина смерти Децла

4 марта 2019, 15:21

35-летний артист умер 3 февраля.

Децл
Децл умер 3 февраля / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

Согласно официальным результатам судебно-медицинской экспертизы, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер от острой сердечной недостаточности.

По информации телеграм-канала Mash, рэпер скончался точно не из-за употребления наркотиков либо других токсичных веществ, как ранее предполагалось.

"Официальные данные экспертизы: Децл умер от острой сердечной недостаточности. Она развилась на фоне осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы", - сказано в сообщении.

Напомним, Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце. У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

Децла похоронили на Пятницком кладбище 6 февраля на семейном участке рядом с его бабушкой по материнской линии. 

Отметим, что в день похорон Децла вышел его посмертный клип.

Ранее "Главред" собрал все, что известно о смерти Децла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Децл
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:55
В Киеве 8 Марта серьезно потеплеет — синоптики
15:52
Социологи выяснили, сколько украинцев недовольны уровнем жизни и путем Украины
15:50
Порошенко объяснился за пятилитровую бутыль воды
15:21
Официально: стала известна причина смерти Децла
15:17
Кит Флинт умер: лучшие клипы The Prodigy Фото
14:50
Янукович всеми фибрами души ненавидел Путина — эксперт Видео
14:47
В G7 и Всемирном банке возмутились скандальным украинским законом и потребовали его отменить
14:36
Кит Флинт совершил самоубийство - вскрылись новые подробности лидера The Prodigy Фото
14:28
Порошенко "отжал" концертный зал у Тины Кароль
14:25
Тимошенко и Зеленский впереди, Порошенко не выходит во второй тур - соцопрос
14:20
Эксперт предупредила о "синоптическом кордебалете" в Украине в марте Видео
13:55
"Обвал цен": в Украине серьезно подешевел "борщевой набор" Видео
13:46
"Повесить существо за измену": Гиркин призвал казнить перешедшую на сторону Украины террористку "Ветерок"
13:32
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
13:01
В штабе Зеленского прокомментировали "зашквар" Порошенко с шапкой Видео
12:55
"Нет слов, одни эмоции!": Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини
12:40
Гладковский уволен с поста замсекретаря СНБО
12:02
Вторая Квитка Цисык: Сеть взорвалась ажиотажем из-за выступления на Голосе країни Видео
11:58
Социологи зафиксировали серьезный отрыв Зеленского от Порошенко и Тимошенко
11:33
Роскошная Вера Брежнева прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже Видео
11:05
"Отрывают от родственника": Беглый экс-глава МВД "разошелся" из-за "братских России и Украины" Видео
11:03
Журналисты потребовали от Порошенко подписать Декларацию о свободе слова
10:55
На пороге большой войны: как сверхдержавы поучаствуют в индо-пакистанском конфликте мнение
10:50
"Просто ряженые": Захарова нагло "наехала" на украинцев и официальный Киев
10:34
Девушка дня Instagram: популярная российская модель Кристина Романова Фото
10:29
Резко и грязно: у Путина распереживались по поводу выборов в Украине
10:19
"Оплот путинского режима": Епифаний рассказал, как относится к остаткам бывшей УПЦ МП
10:05
Россия захватила нефтегазовые ресурсы Крыма: что делать Украине мнение
09:59
В Украине объявили штормовое предупреждение: опубликованы погодные сводки и карта
09:48
Бывшая УПЦ обвинила Правый сектор в нападении на храм под Тернополем
09:21
"Пицца из зада": Пользователи Сети разозлились из-за сгоревшей еды в крымской школьной столовой
09:06
Епифаний рассказал о "тесном контакте" с Варфоломеем
08:53
Гешефтмахеры: В Израиле прекратили продавать билеты на Евровидение - причина
08:51
Рецепты блинов на Масленицу: как приготовить тонкие блинчики Видео
08:28
Главная претензия к Порошенко, или Что не понимают ярые порохоботы из Бигус-гейта мнение
08:11
"Сушняк?" В Сети потроллили Порошенко с 5-литровой бутылью воды
08:02
Эксперт назвал единственный путь, как Порошенко может остаться в кресле президента Видео
07:39
Ученый рассказал, как "накачать" мозг Видео
07:31
В Нафтогазе предрекли потерю "всего транзита"
07:15
Володимир Лановий: Субсидії і тарифи на газ є найбільшою аферою ХХ століття в Україні
06:54
Почему украинцам по душе "веселый танк" Зеленский мнение
06:33
Темные силы и тайные расклады: астролог оценил президентские перспективы Тимошенко Видео
06:09
Поздравления с Масленицей в прозе, прикольные стихи, смс и открытки Фото
05:51
Гороскоп на неделю 4-10 марта: что нельзя делать и чего опасаться
05:11
В Украине испытали новый бронеавтомобиль Барс-8 от компании Гладковского Видео
04:36
"Узел на шее": экономист рассказал, как Украине выйти из газового рабства
03:58
Ученые выяснили, как взаимосвязаны секс и сон
03:02
Эксперт объяснил любовь Трампа к тоталитарным лидерам Видео
02:13
Диетолог предупредила, кому могут навредить семена льна
01:25
Первый день Масленицы 2019: что готовить и о чем не забыть Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться