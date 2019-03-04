Официально: стала известна причина смерти Децла

Децл умер 3 февраля / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

Согласно официальным результатам судебно-медицинской экспертизы, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер от острой сердечной недостаточности.

По информации телеграм-канала Mash, рэпер скончался точно не из-за употребления наркотиков либо других токсичных веществ, как ранее предполагалось.

"Официальные данные экспертизы: Децл умер от острой сердечной недостаточности. Она развилась на фоне осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы", - сказано в сообщении.

Напомним, Децлу внезапно стало плохо в гримерке после выступления на закрытом концерте в Ижевске, у него остановилось сердце. У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний.

Децла похоронили на Пятницком кладбище 6 февраля на семейном участке рядом с его бабушкой по материнской линии.

Отметим, что в день похорон Децла вышел его посмертный клип.

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