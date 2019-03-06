"Будем голодать, но строить ракеты": Жванецкий раскритиковал современную Россию

Жванецкий после ордена от Путина раскритиковал Россию / Фото: Global Look Press

Легендарный писатель и сатирик Михаил Жванецкий заявил, что Россия погрязла в войне, разгильдяйстве и беззаконии.

В интервью изданию Собеседник он заявил, что жить в России стремительно ухудшается, но люди привыкли успокаивать себя.

"Все дорожает. Всегда утешаешь себя: "Стало хуже, но еще терпимо". Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах… Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать", - сказал сатирик.

Жванецкий заявил, что в России не могут установить баланс между техническими достижениями и уровнем жизни населения. Россияне уже привыкли к тому, что можно жить впроголодь, но гордиться строительством ракет.

"Наше общество с радостью будет голодать, но строить ракеты. Или авианосец. У нас есть Адмирал Кузнецов, но у него, как ты знаешь, есть большой недостаток: когда он двинулся, то отмечал свой маршрут черным дымом. Больно говорить, да все газеты писали: наши космонавты видели этот дым из космоса… А того, чтобы и быть сытыми, и запускать ракеты, почему-то никто в правительстве еще не предложил", - подчеркнул сатирик.

Читайте также"Вонь схожа": Макаревич сравнил скандалы с Серебряковым и ЖванецкимОсобенно эмоционально Жванецкий высказался о тотальном беззаконии в РФ. Сатирик возмущен отсутствием в стране цивилизованной судовой системы, что позволяет виновным в преступлениях уходить от ответственности. Он заявил, что безнаказанность в России хуже ужасных дорог и коммунальной системы.

"Но больше всего меня возмущают разгильдяйство и тотальная безнаказанность. Постоянно слышишь о катастрофах, в которых гибнут наши люди: то подъезд от взрыва газа обрушится, то полдома сгорит в самом центре Москвы, то автобус с детьми перевернется. И я как-то не замечаю, чтобы настоящие виновные понесли наказание. Должны работать суды! Нельзя к этому так просто относиться! Во всех цивилизованных странах, мне кажется, подобные трагедии заканчиваются показательным судом. То, что газовая система никудышная и дороги не чистятся – это уже для России привычно. А вот то, что не работают суды, для меня необычно. Это безобразие", - констатировал писатель.

Ранее Жванецкий пояснил, почему принял от президента РФ Владимира Путина орден За заслуги перед Отечеством III степени.

Напомним, экс-лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко пригрозил сорвать концерты народного артиста Украины сатирика Михаила Жванецкого, которые тот планирует провести в Киеве и Одессе 16 и 21 марта. Поводом послужила новость о том, что президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом За заслуги перед Отечеством.