"Невероятные формы": Тина Кароль похвасталась глубоким декольте

Тина Кароль покрасовалась на новых фото / https://www.instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль взволновала поклонников глубоким декольте.

На своей странице в Instagram 34-летняя артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в горчичном топе, который выгодно подчеркивает бюст певицы, макси-юбку и полосатый пиджак. Образ Кароль дополнила своим классическим макияжем с акцентом на губах.

Поклонники восхитились и самим фото, и формами певицы.

"Ах, что за фото! Твоей фигуре позавидуют спортсмены, а костюмчику — лучшие модные дизайнеры!", "Как картинка, красавица!", "Твои "глаза" ослепляют", "В эпицентре фото твои невероятные формы", - писали юзеры.

Тина Кароль показала пышный бюст / https://www.instagram.com/tina_karol/

Ранее стало известно, что Порошенко "отжал" концертный зал у Тины Кароль.