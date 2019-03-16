Стало известно, как недосып может загнать человека в замкнутый круг

Из-за недосыпа могут возникать плохие мысли, предупредила Ульяна Супрун / Утро

Мозг воспринимает недостаток сна как тревожность, из-за недосыпа человек рискует попасть в замкнутый круг — проснуться среди ночи, думать об измене, на следующий день чувствовать усталость и еще большую тревогу, а потом опять не спать из-за двойного волнения.

Алкоголь не поможет преодолеть проблемы со сном, написала временно восстановленная в должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По словам чиновницы, алкогольные напитки портят сон, хотя алкоголь сначала действительно "тормозит" мозг, после его приема пропадает тревожность.

"…по мере того, как алкоголь разрушается, тают и его чары. Мозг возбуждается, он не входит в фазу глубокого сна (когда мозг способен преодолеть негативные эмоции и трезво оценить события), возрастает риск временной остановки дыхания…, а почки перестают поглощать назад воду — хочется пить и в туалет…", — отметила и.о. главы Минздрава.

Ранее Ульяна Супрун посоветовала, что для улучшения качества сна стоит перед ним отказаться от использования электронных устройств, избегать переедания, употребления кофеина и алкоголя.