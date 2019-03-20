Отец Началовой рассказал в деталях о причине ее смерти

Виктор и Юлия Началовы / Teleprogramma

Виктор, отец недавно скоропостижно скончавшейся певицы Юлии Началовой, рассказал о том, что ее кончина наступила из-за того, что она вовремя не обратилась за необходимой медицинской помощью.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ФАН. Началов подчеркнул, что ее здоровье начало стремительно ухудшаться после появления раны на ноге.

"Слишком поздно, конечно, обратилась к врачам. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль", — подчеркнул Началов.

По его словам, певица серьезно натерла ногу после того, как долго расхаживала в туфлях с высоким каблуком.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в одной из московских больниц после того, как у нее обострилось тяжелое заболевание. Позднее журналисты узнали, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы от брака с футболистом Евгением Алдониным. Затем Виктор, отец Юлии Началовой, откровенно рассказал о причинах ее смерти.

Далее, помощница Началовой рассказала о ее последних словах. Позднее телеведущий поведал, какую болезнь певице удалось победить незадолго до смерти.