Лилия Подкопаева беременна: спортсменка намекнула, когда будет ждать пополнения в семье

Лилия Подкопаева беременна во второй раз / instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Известная украинская гимнастка и призер Олимпийских игр Лилия Подкопаева, которая снова беременна, до сих пор не отгуляла свадьбу.

В программе "Светская жизнь" Екатерине Осадчей спортсменка призналась, что в положении, но пока с женихом Игорем Дубинским не определились с датой торжества.

Будущий муж Подкопаевой поинтересовался, как они с Юрием Горбуновым выбирали дату. Ведущая ответила, что выходила замуж за две недели до рождения ребенка, поэтому выбирать не пришлось.

Дубинский отметил, если брать пример с ведущих, то их свадьба с Лилией состоится в конце августа – тогда, либо в начале сентября пара ожидает ребенка. Однако, кого и когда ждет пара, решили умолчать.

"Мы знаем, но не скажем", - заявил Дубинский.

Напомним, Лилия была замужем за Тимофеем Нагорным, с которым развелась в 2009 году. Подкопаева воспитывает двоих детей: приемного сына Вадима Нагорного и дочь Каролину Нагорную, крестной которой является певица Ани Лорак. Живет спортсменка с детьми в США.