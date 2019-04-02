Оля Полякова и экс-ВИА Гра сцепились в соцсетях из-за Зеленского

Оля Полякова после выборов в Украине 2019 поздравила Владимира Зеленского / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова и экс-ВИА Гра Санта Димопулос сцепились в соцсетях из-за поздравления суперблондинки кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского.

Исполнительница поделилась фотографией, на которой запечатлена в обнимку с Зеленским.

"В интересное время живем, господа! Поздравляю, @zelenskiy_official", - подписала фото пеПолякова.вица.

В комментарии к такому посту Димопулос решила сьязвить: "В смешное, я бы сказала…", а затем добавила: "Вы бы посадили свою семью и всех своих близких в новый самолет к человеку, который играл только роль пилота? Включайте мозги. Это полезно".

В карман за словом "королева ночи" не полезла, и резко ответила артистке.

"Какое манипулятивное мнение. Думаю, снять классное кино, создать успешные и прибыльные проекты - гораздо сложнее, чем дерибанить бабло на верхах. А на счет профи... А зэк с двумя сроками, хозяйственник, тебе более профессиональным казался? Полетала с ветерком с ним?", - написала Полякова.

/ instagram.com/polyakovamusic

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. После окончания голосование в рамках первого тура выборов в Украине 2019 были оглашены результаты четырех экзит-поллов, лидером избирательной гонки был объявлен Владимир Зеленский.

Ранее знаменитости поздравили Зеленского с победой в первом туре.