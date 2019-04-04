Неожиданный дуэт: Тина Кароль и Бумбокс представили совместную песню

Тина Кароль и Бумбокс записали общую песню / instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль и группа Бумбокс представили совместный сингл под названием Безодня.

Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.

Автором текста и музыки стал фронтмен коллектива Андрей Хлывнюк.

Отметим, что клип на песню выйдет 4 апреля в 20.00.

Поклонники поспешили поделиться своими первыми впечатлениями от песни, назвав коллаборацию артистов "божественным дуэтом".

"Как так красиво можно управлять голосом, как Кароль? Бумбокс, эмоции топ, дуэт супер", - написала Dipper Forever.

"Божественный дует. Столько эмоций, жизни, боли. Хана, меня прямо разорвало. Браво!﻿", - отметила Its Anna.

"Очень сильная и чувственная песня! Тина божественно поет, до мурашек каждый раз. Такой голос шикарный! Невероятная!﻿", - считает Лиана Скляренко.

Ранее Тина Кароль восхитила Сеть постельным фото.