"Ущербные духом": Волочкова вызверилась на всех своих критиков

Анастасия Волочкова / Instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская светская львица и бывшая балерина Анастасия Волочкова пришла в ярость и назвала "ущербными духом" людей, которые критикуют ее за публичные высказывания.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Кроме того, как считает Волочкова, свободно говорящий неудобную для многих правду человек - обладает "большим достоинством".

"А когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России и поддержку в адрес президента, мне становится огорчительно", — подытожила она.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак и рассказали, что занимается сексом со своим возлюбленным до нескольких раз в день. Позднее бывшая балерина еще раз "светанула" гениталиями, показав очередной откровенный шпагат.

