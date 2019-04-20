"Любовь уставших лебедей": Алан Бадоев открывает Украину азиатскому шоу-бизнесу

Алан Бадоев снял 3-D оперу для казахского певца / Пресс-служба

Украинский кинорежиссер, клипмейкер и продюсер Алан Бадоев создал 3-D оперу Любовь уставших лебедей.

Сверхмасштабный проект украинского режиссера, характерный своей метафоричностью и монументальностью кадра, стал первой видеоработой Badoev team для китайского медиарынка. Премьера клипа состоялась одновременно на двух языках: русском и китайском.

"Впервые мне пришлось думать о менталитете и визуальных кодах зрителей из разных стран СНГ и Китая. Это противоположные аудитории со своими особенностями и ощущением мира. Поэтому мной был выбран жанр фэнтези, который достаточно понятен во всех точках земного шара", - комментирует новую работу Алан.

Благодаря уникальному голосу восходящей суперзвезды Димаша Кудайбергенова и экспериментальному подходу Бадоева к экранизации легенды об однокрылых ангелах, баллада Любовь уставших лебедей, созданная Игорем Крутым и Михаилом Гуцериевым в 2014 году, приобрела новую жизнь и смыслы.

Алан Бадоев снял клип для Димаша Кудайбергена / Пресс-служба

"В работе с Димашем мне захотелось еще раз напомнить зрителю о том, что даже будучи однокрылыми мы можем летать", - раскрывает идею клипа режиссер.

Сьемки новой видеоработы проходили в двух странах – Испании и Украине – и длились более трех суток. Помимо интернациональной режиссерской группы Бадоева в работе над клипом было задействовано 40 моделей и украинский балет Лены Коляденко Freedom.

Димаш Кудайберген - известный казахский певец, его голос покорил китайскую публику, певец стал обладателем престижной премии Top Chinese Music Award, китайского аналога музыкальной премии Грэмми. Певец активно развивает свою творческую карьеру не только в Казахстане, но и в Китае.

Ранее Алан Бадоев снял новый клип для Оли Поляковой.