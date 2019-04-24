"Как перестать смотреть?": Тина Кароль покорила сеть "огненным" декольте

Тина Кароль взорвала сеть смелым фото / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль завела сеть сексуальным фото.

На своей странице в Instagram певица показала снимок с прямого эфира суперфинала шоу Голос страны-9. На фото она позирует у своего тренерского кресла, продемонстрировав глубокое декольте в платье с цветочным принтом.

Поклонникам очень понравился смелый образ певицы, отметив, что Кароль – невероятно сексуальная женщина.

"Столько сексуальности, что казалось, сейчас павильон от твоего внутреннего огня загорится", "Такая котичка с этим веночком", "Тина ты просто огонь, лучше не подходить, а то загоришься", "Как перестать смотреть на шикарное декольте Тины?", - писали юзеры.

Тина Кароль продемонстрировала глубокое декольте / instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль поразила сеть новым имиджем.