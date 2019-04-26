"Посмотрите на эти сисечки!": "Роксолана" Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото

Мерьем Узерли покрасовалась на новом фото без макияжа / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, удивила поклонником простым, но одновременно сексуальным образом.

На фото, которое знаменитость выложила в Instagram, она позирует в джинсовом комбинезоне и спортивном лифе Calvin Klein. Узерли предстала без макияжа и с распущенными волосами.

Поклонники обратили внимание на смелое декольте артистки, и оставили ей десятки комментариев.

"Красотка", "Не верю своим глазам!", "Посмотрите на эти сисечки!", "А что это ты показываешь?", "Так красива и сексуальна!", - писали юзеры.

Мерьем Узерли показала бюст на новом фото / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Ранее Мерьем Узерли поразила сеть естественной красотой.