"Посмотрите на эти сисечки!": "Роксолана" Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото

Актриса показала снимок с новой фотосессии.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, удивила поклонником простым, но одновременно сексуальным образом.
На фото, которое знаменитость выложила в Instagram, она позирует в джинсовом комбинезоне и спортивном лифе Calvin Klein. Узерли предстала без макияжа и с распущенными волосами.
Поклонники обратили внимание на смелое декольте артистки, и оставили ей десятки комментариев.
"Красотка", "Не верю своим глазам!", "Посмотрите на эти сисечки!", "А что это ты показываешь?", "Так красива и сексуальна!", - писали юзеры.
Ранее Мерьем Узерли поразила сеть естественной красотой.