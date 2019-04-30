В мини-платье и с пышным бюстом: "Роксолана" Мерьем Узерли удивила сеть смелым нарядом

Актриса подчеркнула свою стройную фигуру.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, взволновала своих поклонников новым смелым нарядом.
На фото, которое знаменитость выложила в Instagram, она запечатлена в черном мини-платье, которое благодаря корсету на талии делает ее формы еще более стройными и подчеркивает пышную грудь.
Поклонники признались, что таким сексуальным фото Мерьем заставляет их сердца биться чаще.
"Такая красивая!", "Как горяча, ммм…", "Красавица рыженькая", "О да, крутое платье, я влюблен!", "Ох, хороша!", - писали юзеры.
Ранее Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото.