В мини-платье и с пышным бюстом: "Роксолана" Мерьем Узерли удивила сеть смелым нарядом

Мерьем Узерли покорила сеть смелым нарядом / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, взволновала своих поклонников новым смелым нарядом.

На фото, которое знаменитость выложила в Instagram, она запечатлена в черном мини-платье, которое благодаря корсету на талии делает ее формы еще более стройными и подчеркивает пышную грудь.

Поклонники признались, что таким сексуальным фото Мерьем заставляет их сердца биться чаще.

"Такая красивая!", "Как горяча, ммм…", "Красавица рыженькая", "О да, крутое платье, я влюблен!", "Ох, хороша!", - писали юзеры.

Мерьем Узерли покрасовалась в мини-платье / instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Ранее Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото.