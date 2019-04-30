В мини-платье и с пышным бюстом: "Роксолана" Мерьем Узерли удивила сеть смелым нарядом

30 апреля 2019, 02:18

Актриса подчеркнула свою стройную фигуру.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли покорила сеть смелым нарядом / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, взволновала своих поклонников новым смелым нарядом.

На фото, которое знаменитость выложила в Instagram, она запечатлена в черном мини-платье, которое благодаря корсету на талии делает ее формы еще более стройными и подчеркивает пышную грудь.

Поклонники признались, что таким сексуальным фото Мерьем заставляет их сердца биться чаще.

"Такая красивая!", "Как горяча, ммм…", "Красавица рыженькая", "О да, крутое платье, я влюблен!", "Ох, хороша!", - писали юзеры.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли покрасовалась в мини-платье / instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Ранее Мерьем Узерли удивила сеть смелым фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мерьем Узерли
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:26
Ученые рассказали, чем полезны оральный секс и сперма для женщин
02:18
В мини-платье и с пышным бюстом: "Роксолана" Мерьем Узерли удивила сеть смелым нарядом
01:59
"Переходят на русский язык": композитор обвинил украинских политиков в лицемерии
01:48
На Ровенской АЭС загорелся трансформатор: отключен блок №3 Видео
01:34
Форсированная раздача паспортов ЛДНР - это последний шанс Путина - эксперт
01:21
Ученые пояснили, как шоколад спасает от потери слуха
00:56
"Слава Украине!": Кикабидзе поздравил Зеленского с победой на выборах Видео
00:48
Ученые выяснили, чем опасен хлеб
00:19
"Он - не такой дурак": эксперт оценил возможность импичмента Зеленского
29 апреля, понедельник
23:48
Юнкер не увидел разницы между Зеленским и Порошенко в отношении к России Видео
23:23
Россия допустила задержку строительства Северного потока-2
22:55
Эксперт оценил вероятность роспуска Рады при президенте Зеленском Видео
22:27
Тимошенко и Медведчук в один день улетели в Стамбул – журналист
21:59
Портников пояснил, почему Зеленский для Путина опаснее Порошенко Видео
21:32
Ахметов и постмайданные политики: журналисты назвали, кто заработает на украинцах из-за запрета солнечных станций Видео
21:03
Осадчая, Никитюк, Бабкин: как знаменитости отметили праздник Пасхи Видео
20:40
В Польше таксист намеренно сбил велосипедиста-украинца
20:13
"О, скрепоносцы выстроились за подачками": в Екатеринбурге устроили треш-давку из-за бесплатного кулича Видео
19:39
Аномальная Пасха: в Карпатах выпал снег, Житомирщину притрусило градом Видео
19:10
Порошенко раскритиковал заявление Зеленского об украинском гражданстве для россиян
18:43
"Разберемся сами": Саакашвили ответил на призыв Путина по украинскому паспорту
18:11
У Зеленского рассказали о сотрудничестве окружения Порошенко с росСМИ для дискредитации оппонента
18:08
Как в Москве прощались с Элиной Быстрицкой: появились фото и видео Фото Видео
17:49
Тайные встречи Зеленского в Турции: в пресс-службе рассказали, чем политик занимался на отдыхе Видео
17:35
"Дороже продать Украине": экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина по Донбассу
17:34
Резко ухудшилось состояние здоровья звезды сериалов Ранетки, Кармелита и Аннушка
16:56
"Только сиськи": любимый актер Путина показал, как в голой компании готовит завтрак, видео 18+ Видео
16:38
"Все будет очень драматично": социолог рассказал, какой будет Украина через год Видео
16:25
Поливальный понедельник: от мокрого мэра до флешмоба – как отметили разные города Украины Фото Видео
15:51
Жесткий ответ Зеленскому, общее гражданство для украинцев и россиян и судьба Саакашвили: чем удивил Путин Видео
15:48
Зеленский послал восвояси российских пропагандистов: опубликовано видео Видео
15:20
В оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта - СМИ
15:13
"Просто кайф!": Анна Седокова удивила сеть новым цветом волос Видео
14:39
Плохая работа: на Светлану Лободу в Европе подали в суд
14:38
София Ротару в полупрозрачном платье-вышиванке показала, как праздновала Пасху Фото Видео
14:08
"Как она лихо с механикой": дочь Пугачевой и Галкина поразила сеть умением водить Видео
13:58
Придется греться кострами: синоптик предупредила о холодах и грозах, кому повезло с погодой на майские Видео
13:39
Настя Каменских и Потап были замечены вместе в Турции
13:12
Майские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринада Видео
12:47
У Путина раскрыли подвох с российскими паспортами для жителей украинского Донбасса Видео
11:45
Турки подловили Зеленского, как тот возвращается домой Фото Видео
11:21
Чтоб после праздника не было мучительно больно: как снять похмелье утром Видео
11:02
Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать Видео
10:55
"Украв долбаный трактор": На Днепропетровщине сторожа разгромили село, поехав за водкой
10:49
Беременная Подкопаева побывала на шоу Лорак в Берлине Видео
10:46
Ученые нашли оригинальное лекарство от постоянных мигреней
10:28
Бывший командир спецназа рассказал, как силовики на Майдане швыряли гранаты из России: опубликовано видео Видео
10:15
США выходят из договора о торговле оружием: почему это плохо для Украины мнение
09:57
Тука объяснил, в чем состоит подлость указа Путина о российских паспортах для жителей ОРДЛО
09:56
Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться