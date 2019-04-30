Киркорову – 52: Алла Пугачева забавно поздравила своего экс-супруга

Пугачева с семьей поздравила Киркорова с Днем рождения / Cosmopolitan

Российский певец Филипп Киркоров 30 апреля отмечает свой 52-й день рождения.

Поздравила короля российской поп-сцены с именинами на своей странице в Instagram его экс-супруга, легендарная российская певица Алла Пугачева.

Она назвала Киркорова "дружищем", и пожелала больше "Я"кать", намекая на его шоу, с которым он активно гастролирует.

"С днем Рождения, дружище!!! Будь здоров, счастлив и "Я"кай как можно дольше", - написала Примадонна.

Поспешил поздравить друга семьи и супруг Пугачевой, известный российский шоумен Максим Галкин. Он также назвал Киркорова "дружище".

"С днем рождения, дружище! Сияй, пой, радуйся, играй!", - пожелал юморист.

Дети Пугачевой и Галкина пятилетние Лиза и Гарри записали забавное видео, поздравив артиста с именинами, и позвав его в гости.

"Поздравляю с днем рожденья, Филипп! Приезжай к нам. Нам весело очень, когда ты приезжаешь. Очень хорошие подарочки ты привозишь. Поздравляем, желаем счастья, здоровья, приезжай к нам еще. С днем рождения!", - пожелали малыши.

К слову, самым первым поздравил себя любимого в Instagram сам артист, сообщив, что празднует свои 52 на сцене. Кроме того, Киркоров в честь своего дня рождения выпустил новую песню Стеснение пропало.

Напомним, Киркоров и Пугачева были женаты с 1994 по 2005 годы, для артиста это был единственный официальный брак.

Отметим, астролог спрогнозировал резкие перемены в жизни Филиппа Киркорова.

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