"Нимфа!": звезда Женского квартала заворожила сеть пикантным фото в бикини

Артистка отправилась на отдых в Турцию.
Актриса Женского квартала от Студии Квартал 95, суперфиналистка Голоса страны-7 Вера Кекелия похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Турции.
Артистка поделилась на своей странице в Instagram фото, которое вызвало немалый ажиотаж среди подписчиков Веры – она предстала в раздельном красном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
Поклонники сравнили певицу с нимфой, и расхвалили сексуальные формы Кекелии.
"Нимфа Вера", - написал karinkalganova.
"Волшебно!", - считает motherofbeautifulgirls.
"Вы очаровательны!", - отметила helgynja.
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