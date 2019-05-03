"Нимфа!": звезда Женского квартала заворожила сеть пикантным фото в бикини

Звезда Женского квартала похвасталась фигурой на отдыхе / 1plus1.ua

Актриса Женского квартала от Студии Квартал 95, суперфиналистка Голоса страны-7 Вера Кекелия похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Турции.

Артистка поделилась на своей странице в Instagram фото, которое вызвало немалый ажиотаж среди подписчиков Веры – она предстала в раздельном красном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Поклонники сравнили певицу с нимфой, и расхвалили сексуальные формы Кекелии.

"Нимфа Вера", - написал karinkalganova.

"Волшебно!", - считает motherofbeautifulgirls.

"Вы очаровательны!", - отметила helgynja.

Вера Кекелия взволновала сеть фото в бикини / instagram.com/kekeliavera

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