Представлен трейлер к фильму Человек паук: Вдали от дома

Главный герой прерывает летние каникулы, чтобы спасти мир.
В Сети студия Sony Pictures Entertainmen презентовала трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года Человек-паук: вдали от дома.
Как сообщает The Hollywood Reporter, зрителей ждут новые приключения главного героя Питера Паркера в исполнении Тома Холланда.
Легендарный Spider-Man будет вынужден прервать летние каникулы в Европе, чтобы спасти человечество от гибели. Согласно сюжету, к главному герою за помощью обращается экс-глава правительственной организации. Вместе они расследуют серию загадочных нападений, происходящих по всему континенту.
Противостоят Паркеру существа, вызывающие стихийные бедствия и разрушения по всему миру.
Исполнитель главной роли предупреждает в трейлере, что видео содержит спойлеры, поэтому с ним желательно ознакомиться после просмотра картины Мстители:Финал.
Напомним, один из самых ожидаемых фильмов весны Мстители: Финал установил новый мировой рекорд. Заключительная часть Мстителей стала самой кассовой в истории.