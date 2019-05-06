Представлен трейлер к фильму Человек паук: Вдали от дома

6 мая 2019, 18:56

Главный герой прерывает летние каникулы, чтобы спасти мир.

Spider-Man возвращается, чтобы вновь спасти планету / Фото: скриншот из видео

В Сети студия Sony Pictures Entertainmen презентовала трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года Человек-паук: вдали от дома.

Как сообщает The Hollywood Reporter, зрителей ждут новые приключения главного героя Питера Паркера в исполнении Тома Холланда.

Легендарный Spider-Man будет вынужден прервать летние каникулы в Европе, чтобы спасти человечество от гибели. Согласно сюжету, к главному герою за помощью обращается экс-глава правительственной организации. Вместе они расследуют серию загадочных нападений, происходящих по всему континенту.

Противостоят Паркеру существа, вызывающие стихийные бедствия и разрушения по всему миру.

Исполнитель главной роли предупреждает в трейлере, что видео содержит спойлеры, поэтому с ним желательно ознакомиться после просмотра картины Мстители:Финал.

Напомним, один из самых ожидаемых фильмов весны Мстители: Финал установил новый мировой рекорд. Заключительная часть Мстителей стала самой кассовой в истории.

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