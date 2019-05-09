"Что с ней?": Тина Кароль насторожила поклонников внешним видом

Тина Кароль показала архивное фото / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль показала фанатам архивное фото, которое слегка их озадачило.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует у стены в майке с глубоким декольте, благодаря которому виднеется черный бюстгальтер, и в двухцветной юбке.

Однако, не наряд привлек внимание поклонников – они заметили, что на фото певица выглядит, словно загнанная лань, и у нее испуганный взгляд.

"Что с ней? Что с лицом?", - поинтересовался dima_1986__dima.

"Кого испугалась?", - спросил milarom63.

"Ты так испугана!", - заметил yassi_abd.

Тина Кароль всполошила сеть новым фото / instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль хвастанула грудью, опубликовано фото.