"Что с ней?": Тина Кароль насторожила поклонников внешним видом

Певица удивила сеть архивным фото.
Украинская певица Тина Кароль показала фанатам архивное фото, которое слегка их озадачило.
На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует у стены в майке с глубоким декольте, благодаря которому виднеется черный бюстгальтер, и в двухцветной юбке.
Однако, не наряд привлек внимание поклонников – они заметили, что на фото певица выглядит, словно загнанная лань, и у нее испуганный взгляд.
"Что с ней? Что с лицом?", - поинтересовался dima_1986__dima.
"Кого испугалась?", - спросил milarom63.
"Ты так испугана!", - заметил yassi_abd.
Ранее Тина Кароль хвастанула грудью, опубликовано фото.