Кардашьян и Уэст в четвертый раз стали родителями

В семье Кардашьян пополнение / Фото: Instagram/kimkardashian

В США известная теледива Ким Кардашьян и исполнитель Канье Уэст в четвертый раз стали родителями.

Счастливая 38-летняя мама написала в Twitter, что в семье появился сын.

Мальчика выносила суррогатная мать. Кардашьян уверяет, что новорожденный малыш очень сильно похож на Чикаго — годовалую дочь звездной пары.

"Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит в точности, как она", - заявила она.

Как известно, семья из реалити-шоу воспитывает пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго. Кардашьян самостоятельно родила лишь первых двои детей. А затем из-за проблем со здоровьем дети появляются на свет от суррогатной матери.

Напомним, Кардашьян показала первую сольную обложку журнала американского Vogue.