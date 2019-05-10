Кардашьян и Уэст в четвертый раз стали родителями

У звездной пары родился мальчик.
В США известная теледива Ким Кардашьян и исполнитель Канье Уэст в четвертый раз стали родителями.
Счастливая 38-летняя мама написала в Twitter, что в семье появился сын.
Мальчика выносила суррогатная мать. Кардашьян уверяет, что новорожденный малыш очень сильно похож на Чикаго — годовалую дочь звездной пары.
"Я уверена, что он сильно изменится, но сейчас он выглядит в точности, как она", - заявила она.
Как известно, семья из реалити-шоу воспитывает пятилетнюю дочь Норт, трехлетнего сына Сейнта и годовалую дочь Чикаго. Кардашьян самостоятельно родила лишь первых двои детей. А затем из-за проблем со здоровьем дети появляются на свет от суррогатной матери.
Напомним, Кардашьян показала первую сольную обложку журнала американского Vogue.