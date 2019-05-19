Пугачева подарила квартиру племяннику-дебоширу

Пугачева презентовала страдающему алкоголизмом племяннику квартиру / instagram.com/alla_orfey

Легенда советской эстрады Алла Пугачева восстановила взаимоотношения со своим племянником Владом Пугачевым после нескольких лет разногласий.

Как пишет Star Hit, Примадонна отказывалась общаться с родственником из-за его пристрастия к алкоголю.

В недавнем прошлом у Влада парализовало ноги. Это растрогало знаменитую тетю, и она решила возобновить общение. Также Пугачева изъявила желание помогать с воспитанием сына ее племянника – мальчика зовут Евгений.

Влад Пугачев с невестой Гузель / Фото: Star Hit

Влад рассказал, что сейчас у него все хорошо, и он планирует жениться. Также мужчина похвастался новенькой квартирой, которую ему подарила Примадонна. Он собирается жить в ней с новой супругой.

"С тетей помирился.... Хочу все начать с чистого листа. После свадьбы подумываю об открытии небольшого бизнеса. Уже общался на эту тему с юристом Аллы", - поделился подробностями Влад.

Напомним, не так давно Влада Пугачева сбила машина. ДТП произошло в городе Новомичуринске Рязанской области, где мужчина живет последние полгода.