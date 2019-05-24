"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации

Певица прорекламировала на себе женское белье.
Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переселилась в Россию, показала рфото с рекламной фотосессии для бренда нижнего белья Intimissimi.
40-летняя певица на своей странице в Instagram показала фото, которое набрало более 75 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.
На снимке певица предстала сидя на стуле в белой шелковой комбинации длины мини, которая подчеркивала стройные ноги Лорак. Кроме того, артистка засветила белый бюстгальтер на фото в белом халате.
"Коллекция от @intimissimiofficial – это настоящее волшебство. Нежная, женственная, красивая... Теперь каждый день я могу чувствовать это прикосновение шелка на своем теле", - подписала фото певица.
Поклонники считают, что Лорак заметно похудела, и от этого выглядит еще более сексуальной.
"Ого, аж помолодела в этом белье!", - написал _advo_cat_.
"Не узнать, как похудела!", - отметил stroyka55.
"И, наверное, без трусов?", - предположил maksshilov65.
"Очень сексуальная и женственная", - считает anilorak_news_fan.
Ранее Ани Лорак рассказала о беременности.