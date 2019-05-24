"Без трусов?": Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации

Ани Лорак предстала в сексуальных образах / instagram.com/anilorak

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переселилась в Россию, показала рфото с рекламной фотосессии для бренда нижнего белья Intimissimi.

40-летняя певица на своей странице в Instagram показала фото, которое набрало более 75 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

На снимке певица предстала сидя на стуле в белой шелковой комбинации длины мини, которая подчеркивала стройные ноги Лорак. Кроме того, артистка засветила белый бюстгальтер на фото в белом халате.

"Коллекция от @intimissimiofficial – это настоящее волшебство. Нежная, женственная, красивая... Теперь каждый день я могу чувствовать это прикосновение шелка на своем теле", - подписала фото певица.

Поклонники считают, что Лорак заметно похудела, и от этого выглядит еще более сексуальной.

"Ого, аж помолодела в этом белье!", - написал _advo_cat_.

"Не узнать, как похудела!", - отметил stroyka55.

"И, наверное, без трусов?", - предположил maksshilov65.

"Очень сексуальная и женственная", - считает anilorak_news_fan.

Ани Лорак покрасовалась в стильной комбинации / instagram.com/anilorak

Ани Лорак снялась в рекламе нижнего белья / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак рассказала о беременности.