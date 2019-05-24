"По залету?": Настю Каменских заподозрили в беременности

Каменских заподозрили в беременности / instagram.com/time_and_glass____ptp_and_nk

23 мая Настя Каменских и Потап официально стали мужем и женой. Пара устроила торжество, на которое пригласила своих коллег по сцене и самых близких людей.

Поклонники заметили на видео и фото с торжества, что Настя выглядит не такой утонченной и стройной, как раньше, а кто-то даже сумел рассмотреть небольшой округлившийся животик певицы. Певица для празднования выбрала свадебное платье, которое плотно облегало ее формы.

Одни списывают это на то, что артистка просто плотно поела, а кто-то и вовсе распространил слухи, что Потап и Настя устроили свадьбу из-за беременности артистки.

"А все увидели у Насти живот?", "По залету?", "Очевидно же, что по залету", "Мне кажется, животик уже видно", "А у Насти животик, букетом прикрывает", - писали юзеры.

Кроме того, фанаты нашли еще доказательства того, что пара вскоре станет родителями: поклонники указали на тот факт, что Настя не притронулась к алкогольным напиткам, и пара танцевала под песню Потапа Константа, которую он посвятил Насте, в которой есть такие строки: "Я люблю тебя больше Всех на этом свете У нас будут красивые Милые дети".

Ранее стало известно, что Каменских и Потап к свадьбе похудели на 50 килограммов на двоих.