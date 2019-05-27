"Была живая и настоящая": Ани Лорак едва узнали из-за "тюнинга" внешности

Ани Лорак покрасовалась в латексном платье / instagram.com/ru_tv

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переселилась в Россию, удивила поклонников своим внешним видом.

40-летняя певица на своей странице в Instagram показала фото, на котором она позирует в латексном платье нюдового цвета, с прямыми волосами и неброским макияжем.

"В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее Волшебство. Каждый миг Уникален, он не повторится больше Никогда. В потоке времени не забудь Быть Счастливым!", - подписала фото артистка.

Подписчики отметили, что изменения во внешности Лорак сложно не заметить, и она стала походить больше на резиновую куклу, чем на живого человека.

"Тюнинг! Надо быть в розовых очках, чтоб не заметить изменений. Сделано, конечно очень грамотно", - написала naricha_yakovchuk.

"К сожалению, так много пластики, жаль, а ведь была такая живая, настоящая!", - считает kynisa2105.

"Стали очень редкие волосы. Или прежде то был парик?", - отметила ira.v.gusak.

"Что с собой сделала? Кукла резиновая", - ужаснулся romanchenko7210.

Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети фото в латексном платье / instagram.com/anilorak

Ранее разведенная Ани Лорак удивила сеть выходом в "свадебном" платье.