"Замуж собралась?": разведенная Ани Лорак удивила сеть выходом в "свадебном" платье

Ани Лорак покрасовалась в пышном платье / instagram.com/ru_tv

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переселилась в Россию, неожиданно появилась на вручении IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV в белом платье, которое напоминало свадебный наряд.

40-летняя певица на своей странице в Instagram показала фото, на котором она позирует в белом многослойном платье с разрезом сбоку. Образ певица дополнила телесными туфлями на высоком каблуке, крупными серьгами-кольцами и макияжем с акцентом на глаза.

Поклонники назвали такое платье свадебным, некоторые раскритиковали Лорак за нелепый образ, кто-то и вовсе предположил, что таким обьемным нарядом певица скрывает округлый живот.

"На беременность похоже", - считает oksa_rat.

"Вы прям невеста сегодня. Очень красиво и нежно", - отметила anilorak_news_fan.

"Да, не узнаю Ани Лорак, такая безвкусица в наряде", - написала gvozdika54.

"Неожиданный для нас образ. Каролина, вы замуж собрались?", - спросила karolina_crazyfan.

Ани Лорак прошлась по красной дорожке в белом платье / instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака. Позже в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.

Ранее Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации.