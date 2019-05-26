"Замуж собралась?": разведенная Ани Лорак удивила сеть выходом в "свадебном" платье

Певица появилась на красной дорожке в пышном наряде, похожем на подвнечное платье.
Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переселилась в Россию, неожиданно появилась на вручении IX Русской Музыкальной Премии Телеканала RU.TV в белом платье, которое напоминало свадебный наряд.
40-летняя певица на своей странице в Instagram показала фото, на котором она позирует в белом многослойном платье с разрезом сбоку. Образ певица дополнила телесными туфлями на высоком каблуке, крупными серьгами-кольцами и макияжем с акцентом на глаза.
Поклонники назвали такое платье свадебным, некоторые раскритиковали Лорак за нелепый образ, кто-то и вовсе предположил, что таким обьемным нарядом певица скрывает округлый живот.
"На беременность похоже", - считает oksa_rat.
"Вы прям невеста сегодня. Очень красиво и нежно", - отметила anilorak_news_fan.
"Да, не узнаю Ани Лорак, такая безвкусица в наряде", - написала gvozdika54.
"Неожиданный для нас образ. Каролина, вы замуж собрались?", - спросила karolina_crazyfan.
Напомним, Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака. Позже в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.
Ранее Ани Лорак покрасовалась в шелковой комбинации.