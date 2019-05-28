"Ежедневный, мать его, труд!": Маша Ефросинина дала жизненные советы женщинам

28 мая 2019, 02:26

Ведущая рассказала, чему она научилась за свой "первый сорокет".

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина поделилась жизненной мудростью / instagram.com/elle_ukraine

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая 25 мая отметила юбилей – 40 лет, поделилась с подписчиками советами и истинами, которые она познала за свои 40 лет.

На своей странице в Instagram ведущая показала фото со сьемок для нового номера журнала Elle. Маша предстала в полушпагате, демонстрируя точеную фигуру в облегающем телесном комплекте: топе с длинными рукавами и полупрозрачных трусах с высокой талией.

Отметим, что в Instagram за жизнью ведущей следят более миллиона подписчиков: они восхищаются внешним видом Ефросининой, ее социальной работой, благотворительными проектами и умением совмещать работу и личную жизнь.

Ефросинина расписала по пунктам, чему ее научил и что открыл ее "первый сорокет".

  • Никто ничего тебе не должен. Вот вообще ничего. Любые поступки людей в адрес друг друга - это просто их волеизъявления. Ты должен себе только одно- быть счастливым!
  • Ничего не бывает зря! Не жалей о напрасно потраченном времени на какое-то действие, решение или знакомство! Даже самое странное и бессмысленное к чему-то тебя приведет! Тупиком жизни может быть только пассив. ⠀ ⠀
  • Хорошо выглядеть - это гребаный труд! Ежедневный, мать его, труд! Хотите тащиться от своего отражения, тогда: ⠀
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина показала смелое фото / instagram.com/mashaefrosinina
  1. идите к доктору и обследуйте весь свой организм. Гинеколог, эндокринолог и гастроэнтеролог в первую очередь!
  2. найдите себе физическую нагрузку по душе! Без спорта и движения организм увядает и разваливается в разы быстрее. ⠀
  3. разберитесь в элементарном, в том, как влияет каждый продукт, попадающий в единственно данный вам храм- ваше тело! И прекратите его замусоривать! Наладьте питание! Ешьте то, что продлит вашу жизнь, а не укоротит ее.⠀
  4.  избавьтесь от дурных мыслей и злопыхательств в адрес других - это ужасно токсично для внешнего вида и ведет к ранней старости.⠀
  5. ничего никому не дается просто так- надо пахать! И внешность- не исключение! ⠀
  • Нет ничего страшного, если ты раскис! Ну вот ничего, возьми и позволь себе это! Пошли все к черту, пореви, побейся головой об стену, пожалей себя пару дней. Очистись, выпусти из себя весь стресс-это нормально. Ты всего лишь человек, а не бесперебойный гаджет. Сила человека в его умении быть иногда слабым.⠀ ⠀
  • Прислушивайтесь к вашим детям - они честнее всех укажут вам на ваши недостатки!

Ранее Маша Ефросинина отметила день рождения пикантным фото без белья.

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Маша Ефросинина
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