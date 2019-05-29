"Такая аппетитная!": экс-ВИА Гра похвасталась ягодицами в бикини

Татьяна Котова похвасталась аппетитными формами / instagram.com/kottova

Бывшая участница группы ВИА Гра Татьяна Котова взбудоражила сеть фото с отдыха.

Певица на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она позирует у бассейна в телесном бикини, делая акцент на своих сочных ягодицах.

Поклонники пришли в восторг от точеной фигуры Котовой, засыпав ее комплиментами.

"Почему все так идеально?? Фигура, фон, позирование, и даже закат поддерживает сообразив крутое освещение", - написала aiddlee.

"Какая вы шикарная! Вот прям всего в меру!! Такая фигура аппетитная!! Все идеально", - отметила snezhanakulikova.

"Как удается быть такой идеальной?", - поинтересовалась leylaassilbekovna.

Татьяна Котова похвасталась фигурой в бикини / instagram.com/kottova

Ранее Татьяна Котова восхитила сеть подтянутой фигурой в мини-бикини.