"Такая аппетитная!": экс-ВИА Гра похвасталась ягодицами в бикини

Знаменитость показала сексуальное фото с отдыха.
Бывшая участница группы ВИА Гра Татьяна Котова взбудоражила сеть фото с отдыха.
Певица на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она позирует у бассейна в телесном бикини, делая акцент на своих сочных ягодицах.
Поклонники пришли в восторг от точеной фигуры Котовой, засыпав ее комплиментами.
"Почему все так идеально?? Фигура, фон, позирование, и даже закат поддерживает сообразив крутое освещение", - написала aiddlee.
"Какая вы шикарная! Вот прям всего в меру!! Такая фигура аппетитная!! Все идеально", - отметила snezhanakulikova.
"Как удается быть такой идеальной?", - поинтересовалась leylaassilbekovna.
Ранее Татьяна Котова восхитила сеть подтянутой фигурой в мини-бикини.