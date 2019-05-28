Катя Осадчая впервые отреагировала на слухи о беременности

Катя Осадчая прокомментировала слухи о беременности / instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая стала лицом обложки журнала Cosmopolitan Украина, и дала изданию интервью.

Так, Осадчая впервые прокомментировала слухи о своей третьей беременности. Фанаты еще в январе 2019 года всполошились в сети из-за фото Кати с отдыха: тогда она предстала в легком белом сарафане, который развивался в области живота. С тех пор в сети постоянно появлялись снимки "беременной" ведущей.

Осадчая решила раскрыть, действительно ли стоит ее поздравлять с пополнением в семье.

"Относительно сплетен о беременности – ну что сказать? Бывают самые разные фасоны платьев!", - отметила ведущая.

Катя Осадчая снялась для журнала Cosmopolitan / instagram.com/kosadcha

Напомним, Катя Осадчая – мама двоих детей: в сентябре 2002 года она родила сына Илью от бизнесмена Олега Полищука, а в феврале 2017 года она и Юрий Горбунов стали родителями сына Ивана.

Ранее Катя Осадчая показала потрясающие фото с отдыха на острове.