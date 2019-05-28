Полицейский эскорт, 300 кг еды и 500 человек команды: стали известны условия проведения концерта Kiss в Киеве

Kiss выступят уже 16 июня на НСК Олимпийский / Пресс-служба

16 июня на НСК Олимпийский в первый и последний раз выступит легендарная американская группа Kiss. Единственный концерт в украинской столице состоится в рамках прощального тура группы End Of The Road.

25 фур, 400 тонн оборудования и почти 100 человек команды приедут в Киев, чтобы сделать невероятное и незабываемое шоу.

В преддверии концерта, мы раскроем интересные подробности райдера группы и расскажем самое интересное из многостраничного документа, детали которого многие так сильно хотят узнать.

4 участника группы: Джин Симмонс, Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер уже далеко не молодые ребята, им всем от 58 до 69 лет. Несмотря на возраст, легендарный бэнд по-прежнему удивляет всех своим перфомансом, который не по силам многим молодым группам.

В связи с этим, Kiss уделяют большое внимание комфортному и удобному времяпрепровождению:

- в райдере нет большого количества алкоголя, лишь несколько бутылок дорогого шампанского и вина. Но только после концерта.

- суммарно райдер (на всю команду) включает больше 200 позиций еды и напитков, среди которых около тонны питьевой воды и около 300 кг еды.

- обязателен полицейский эскорт. Объясняется это лишь желанием не терять время на пробки в дорогах.

- с группой всегда присутствует личная охрана. Кстати, её начальник Дэнни Фрэнсис в свое время охранял группу Led Zeppelin и является поистине легендарной личностью, про которого даже написана книга.

- для обеспечения подготовки шоу, помимо личной команды, по райдеру группы, также привлекается еще 250 человек со стороны украинского организатора, а всего в постройке сцены на протяжении 3 дней участвует больше 500 человек одновременно.

Сотни страниц технического и бытового райдера говорят лишь об одном: 16 июня планируется грандиозный концерт, наполненный бесконечным количеством пиротехники, света, лазеров, дыма и огня. А сама группа обещает сделать первые и единственное шоу Kiss незабываемым.

Ранее Главред собрал все, что нужно знать о концерте Kiss в Киеве.