Владимир Зеленский впервые показал сына: редкое семейное фото

Владимир Зеленский показал фото с женой и детьми / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский показал редкое семейное фото с женой Еленой и детьми.

Если его дочь Александру ранее можно было увидеть на снимках с родителями, то сына Кирилла Зеленские прятали от посторонних глаз и СМИ, лишь однажды показав его во время крещения в 2013 году.

В честь Международного дня защиты детей Зеленский показал семью в полном составе: он с сыном позировали с нарисованными на лице масками супергероев.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - подписал фото Зеленский.

Владимир Зеленский с семьей / instagram.com/zelenskiy_official

Ранее Владимир Зеленский показал, как качает бицепсы на Банковой.