"До чего красивая была": Ани Лорак шокировала фанатов "ботоксным лицом"

Ани Лорак разочаровала сеть своим внешним видом / instagram.com/anilorak

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переселилась в Россию, нарвалась на волну негатива от своих же поклонников.

40-летняя певица на своей странице в Instagram выставила фото, как она садится в машину, однако поклонники обратили внимание ни на ее одежду, обувь или прическу, а на ее лицо.

Поклонники считают, что в погоне за молодостью Лорак уничтожила свою натуральную красоту походами к пластическому хирургу.

"Боже, до чего красивая была, а сейчас на себя не похожа от этого ботокса", - написала pashalnaoksana.

"Какая была симпотичная женщина. Природа одарила такой красотой, а она ее испортила безвозвратно... Теперь все плохо. Что заставило ее пойти на такой шаг?", - поинтересовалась gordievskaia.a.

"Что за ботоксное лицо?", - отметила never_never_08.

"Вас наградила природа красотой и талантом. Зачем вы доверили врачам работать над своим лицом? Они все испортили. От добра добра не ищут!", - считает svetlana_lana_shumkova.

Ани Лорак удивила сеть внешним видом / instagram.com/anilorak

Ани Лорак нарвалась на жесткую критику / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак засветилась на премии в России.