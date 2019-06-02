LOVE IT ритм: Monatik "взорвал" Олимпийский масштабным шоу, такого Киев еще не видел

2 июня 2019, 17:43

Посмотреть на впечатляющее шоу пришел и президент Украины Владимир Зеленский.

Монатик
Монатик впервые выступил на НСК Олимпийский / Пресс-служба

1 июня на НСК Олимпийский отыграл свой первый сольный концерт  LOVE IT ритм самый танцующий певец страны Monatik. Ранее собирали стадион лишь Океан Эльзы и зарубежные исполнители. 

Monatik устроил незабываемое шоу, которое никогда не видел Киев, и не устраивали ни украинские, ни приезжие артисты.

После полудня у стадиона начали собираться преданные фанаты артиста, среди которых - поклонники из России, Молдовы и Беларуси. Они выстраивались в очередь, чтобы первыми добежать к сцене, и занять лучшие места.

Монатик
Фанаты бежали, чтобы занять лучшие места / Пресс-служба

Зрительница Елизавета Чеба приехала в Киев на концерт любимого исполнителя из Москвы. Она признается: как только открылись продажи на шоу Monatik, одной из первых купила билет. Говорит: каждая строчка из песен Monatik попадает ей прямо в душу, и дарит невероятную радость.

"Например, я включаю песню Каждый раз, когда выхожу утром из дома, и словно он поет строки обо мне: "При виде тебя все тает, температура растет". Появляется невероятная уверенность в себе и заряд на целый день", - призналась Лиза.

Для такого шоу была построена самая масштабная сцена за всю историю стадионных концертов в Украине. Она была расположена нетрадиционно - стояла не на месте футбольных ворот, как обычно делают исполнители, а вдоль поля.

Монатик
Для шоу Монатика была построена самая масштабная сцена / Пресс-служба

Режиссером-постановщиком Stadium Show Monatik LOVE IT ритм выступил Денис Стульников, который работает с артистом с первых шоу-программ. Над большинством костюмов работал украинский дизайнер Иван Фролов, а также группа стиля Дмитрия Бондаря. 

Ворвался на Олимпийский Monatik с песней LOVE IT ритм, спел с фанатами хиты Кружит, Зашивает душу, То, от чего без ума, Vitamin D, а также новые песни из третьего альбома. 

Монатик
Монатик после первой песни даже прослезился / Пресс-служба

Также мультиартист порадовал поклонников дуэтами: с Lida Lee он исполнил песню Добеги, а Alyona Alyona появилась на сцене на мини-тракторе и исполнила свой куплет песни Красиво.

Наибольший восторг у фанатов вызвало появление Monatik на крыше вагона поезда. На нем мультиартист добрался до самых дальних секторов, чтобы быть еще ближе к своему слушателю. 

Монатик
Монатик появился у секторов на вагоне поезда / Пресс-служба

Затем опустились стены, и  вагон превратился в двухьярусный танцпол, на котором появилась Надя Дорофеева, и артисты исполнили свой хит Глубоко.

Посетили концерт артиста и многие его звездные коллеги и друзья: Маша Ефросинина, Настя Каменских, Джамала, Наталья Могилевская и другие.

В толпе зрителей заметили и Президента Украины Владимира Зеленского - его засняли, когда он проходил на свое место на трибуне.

2,5 часа пролетели, как один миг, после концерта фанаты не хотели расходиться: кто-то требовал выступления на бис, незнакомые люди обнимались, многие фотографировались на фоне сцены, а уже на выходе огромная толпа коллективно спела строки из песни LOVE IT ритм, подтвердив, что каждый словил ритм Monatik, и открыл свое сердце для его музыки.

С шоу, которое уже стало самым обсуждаемым, начинается стадионный тур мультиартиста по городам Украины. В графике тура 10 стадионов страны для сотен тысяч зрителей, которые смогут насладиться великолепным творчеством Monatik.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Исполнитель Monatik
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:06
"Злобная Меган Маркл": Трамп втоптал в грязь жену принца Гарри и свалил вину на СМИ
17:45
Кличко привел Саакашвили на новый мост для тестирования стекла Видео
17:43
LOVE IT ритм: Monatik "взорвал" Олимпийский масштабным шоу, такого Киев еще не видел Видео
17:36
Главные новости 2 июня: беспорядки в Харькове, упреки Москвы и Неймар вляпался в секс-скандал
17:11
Неймар показал на видео, как его соблазнила на секс девушка из Instagram
16:30
В Москве упрекнули Киев за претензии по Крыму
16:02
Избежавший отставки Гройсман сделал важное заявление
15:20
Команда Зеленского поставила рекорд и завоевала 7 наград конкурса Европейской ассоциации политконсультантов
14:51
Хаос в Харькове: во время съезда партии Кернеса и Труханова националисты снесли памятник Жукову Фото
14:25
"Я бы не платил": Трамп советует Лондону "кинуть" ЕС на 50 млрд долларов
14:05
"У нее с головой совсем плохо стало": Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатов
13:55
Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы
13:17
"Фашисты ХХ века": мэр Лондона жестко прошелся по Трампу, Орбану и Ле Пен
12:59
"Побег или дезертирство": Матиос нашел причину не идти в отставку
12:51
Стало известно, что скандальному экс-главе Нафтогаза Дубине принадлежит вычурный отель Хаятт
12:18
Девушка из Instagram обвинила Неймара в изнасиловании: футболист в тот день активничал в Сети
12:16
На Днепропетровщине рок-фестиваль закончился трагедией: есть погибший и пострадавшие Видео
11:58
Разборки в Каменском: две школьницы попали в больницу в результате массового избиения
11:38
Познер из-за Крыма очутился в базе Миротврец
11:22
Россию собираются отстранить от Олимпиады-2020 в Токио – СМИ
10:55
Оккультизм и знахарство: в РФ устроили жуткие ритуалы с могилой Началовой
10:30
"Врежет мощная гроза": синоптик рассказала о сильных ливнях в Украине
10:25
"Замена мяса": диетолог назвала хороший источник растительного белка
10:00
"Привержен противодействию агрессии РФ": сенатор США рассказал о встрече с Зеленским
09:48
Почему Зеленский зря собрался в Брюссель мнение
09:40
"Отделился от ПЦУ": у Епифания Филарета обозвали раскольником и бунтарем
09:07
"Лизнул бы эти ножки": Анна Семенович похвасталась фигурой на пикантном фото
08:55
В Украине шквалы и грозы оставили без электричества почти 200 населенных пунктов
08:27
Хаос и паника: во время рок-фестиваля под Днепром ураган снес крышу сцены Видео
08:21
ЖеПа: почему Оля Полякова и другие артисты так стремятся в Раду мнение
08:02
Варенье из розы: как сварить обалденное полезное варенье Фото
07:52
Пьяная стрельба под Киевом: задержаны полицейские, тяжело ранившие ребенка
07:31
Мощные взрывы в Дзержинске: число пострадавших возросло
07:16
От испепеляющей жары до бурь с градом: синоптики спрогнозировали погоду на лето-2019
06:57
Как Порошенко может добиться отсрочки парламентских выборов мнение
06:33
Лузеры месяца: названы знаки Зодиака, которых в июне ждут проблемы
06:01
Запредельный обвал: эксперт рассказал, когда доллар взлетит до 40 гривен
05:28
Названы топ-5 самых сильных эрогенных зон у мужчин
04:53
Могильный креатив: на Прикарпатье детский сад украсили "гробами" Фото
04:01
Посол рассказал, в какую ловушку попадали президенты Украины
03:10
"Фантастическая фигура": Вера Брежнева доказала, что готова к лету
02:02
Владимир Зеленский впервые показал сына: редкое семейное фото
01:14
Известная украинская телеведущая похвасталась стройной фигурой на отдыхе
00:29
Какая вода продлевает жизнь: чемпионка по фитнесу раскрыла секрет
01 июня, суббота
23:58
Тоттенхэм - Ливерпуль - 0:2: текстовая трансляция матча, все подробности
23:53
МИД призвал другие страны "нажать" на Россию ради освобождения пленных украинских моряков
22:50
Экс-солистска Serebro побаловала фанатов откровенным фото в белье
21:46
"Ничего не делает": Медведев наехал на Зеленского по поводу отношений Украины и РФ
21:25
Коноплянка почтил память Рейеса
21:17
Луценко "припугнул" Украину газовой блокады со стороны России
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять