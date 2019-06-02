LOVE IT ритм: Monatik "взорвал" Олимпийский масштабным шоу, такого Киев еще не видел

Монатик впервые выступил на НСК Олимпийский / Пресс-служба

1 июня на НСК Олимпийский отыграл свой первый сольный концерт LOVE IT ритм самый танцующий певец страны Monatik. Ранее собирали стадион лишь Океан Эльзы и зарубежные исполнители.

Monatik устроил незабываемое шоу, которое никогда не видел Киев, и не устраивали ни украинские, ни приезжие артисты.

После полудня у стадиона начали собираться преданные фанаты артиста, среди которых - поклонники из России, Молдовы и Беларуси. Они выстраивались в очередь, чтобы первыми добежать к сцене, и занять лучшие места.

Фанаты бежали, чтобы занять лучшие места / Пресс-служба

Зрительница Елизавета Чеба приехала в Киев на концерт любимого исполнителя из Москвы. Она признается: как только открылись продажи на шоу Monatik, одной из первых купила билет. Говорит: каждая строчка из песен Monatik попадает ей прямо в душу, и дарит невероятную радость.

"Например, я включаю песню Каждый раз, когда выхожу утром из дома, и словно он поет строки обо мне: "При виде тебя все тает, температура растет". Появляется невероятная уверенность в себе и заряд на целый день", - призналась Лиза.

Для такого шоу была построена самая масштабная сцена за всю историю стадионных концертов в Украине. Она была расположена нетрадиционно - стояла не на месте футбольных ворот, как обычно делают исполнители, а вдоль поля.

Для шоу Монатика была построена самая масштабная сцена / Пресс-служба

Режиссером-постановщиком Stadium Show Monatik LOVE IT ритм выступил Денис Стульников, который работает с артистом с первых шоу-программ. Над большинством костюмов работал украинский дизайнер Иван Фролов, а также группа стиля Дмитрия Бондаря.

Ворвался на Олимпийский Monatik с песней LOVE IT ритм, спел с фанатами хиты Кружит, Зашивает душу, То, от чего без ума, Vitamin D, а также новые песни из третьего альбома.

Монатик после первой песни даже прослезился / Пресс-служба

Также мультиартист порадовал поклонников дуэтами: с Lida Lee он исполнил песню Добеги, а Alyona Alyona появилась на сцене на мини-тракторе и исполнила свой куплет песни Красиво.

Наибольший восторг у фанатов вызвало появление Monatik на крыше вагона поезда. На нем мультиартист добрался до самых дальних секторов, чтобы быть еще ближе к своему слушателю.

Монатик появился у секторов на вагоне поезда / Пресс-служба

Затем опустились стены, и вагон превратился в двухьярусный танцпол, на котором появилась Надя Дорофеева, и артисты исполнили свой хит Глубоко.

Посетили концерт артиста и многие его звездные коллеги и друзья: Маша Ефросинина, Настя Каменских, Джамала, Наталья Могилевская и другие.

В толпе зрителей заметили и Президента Украины Владимира Зеленского - его засняли, когда он проходил на свое место на трибуне.

2,5 часа пролетели, как один миг, после концерта фанаты не хотели расходиться: кто-то требовал выступления на бис, незнакомые люди обнимались, многие фотографировались на фоне сцены, а уже на выходе огромная толпа коллективно спела строки из песни LOVE IT ритм, подтвердив, что каждый словил ритм Monatik, и открыл свое сердце для его музыки.

С шоу, которое уже стало самым обсуждаемым, начинается стадионный тур мультиартиста по городам Украины. В графике тура 10 стадионов страны для сотен тысяч зрителей, которые смогут насладиться великолепным творчеством Monatik.