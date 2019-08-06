Карнивал Роу 2019: точная дата выхода и трейлер сериала

Карнивал Роу 2019: дата выхода и список актеров / Screenshot

Новый сериал Карнивал Роу выходит на стриминговом сервисе Amazon 30 августа 2019. В главных ролях сериала снялись модель Кара Делевинь и актер Орландо Блум.

Только 25 января прекратились съемки сериала, которые длились 2 года. Созданием занимались шоуранеры Рене Эчеваррия и Трэвис Бичем, а режиссером стал Пол Макгиган.

Сюжет разворачивается в фэнтезийном мире, где живут не только люди, но и магические существа. Времена а-ля Викторианской Англии отлично сочетаются с заявленными "ужасными существами во тьме".

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Карнивал Роу 2019 сюжет

Райкрофт Филострат отправляется на войну людей против сказочных существ — фавнов, троллей, кентавров — где влюбляется в фею Виньетт Стоунмосс.

Кара Делевинь играет эльфа/фэйри, которая сбежала, и попала к людям, а Орландо Блум - человек-детектив, который неволей оказывается втянут в сверхъестественное противостояние.

Позднее они встречаются в городе Бюрг, где Филострат расследует жестокие серийные убийства нелюдей.

Карнивал Роу 2019 актеры

Орландо Блум — Райкрофт Филострейт

Кара Делевинь — Виньетт Стоунмосс

Дэвид Гяси — Агрос

Карла Кром — Турмалин

Индира Варма — Пьети Брикспир

Тамзин Мерчант — Имоджен Спурнроуз

Кроме того, известно, что в первом сезоне будет 8 серий - проект можно сичтать мини-сериалом. Сериал выходит на экраны 30 августа.

Карнивал Роу 2019 смотреть онлайн новый трейлер:

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