600 миллионов долларов: Forbes назвал самую богатую певицу мира

Рианну назвали самой богатой певицей мира / instagram.com/badgalriri

Авторитетный западный деловой журнал Forbes обнародовал рейтинг самых богатых self-made женщин.

Среди певиц почетное первое место заняла барбадосская певица Рианна. Эксперты оценивают ее состояние в 600 миллионов долларов. Большую часть миллионов Рианна заработала не на музыке, а на ее партнерстве с LVMH, французским гигантом предметов роскоши, которым управляет миллиардер Бернар Арно. Рианна и LVMH являются совладельцем косметического бренда Fenty Beauty.

Второе место заняла Мадонна с 570 миллионами долларов, в тройку самых богатых певиц планеты вошла и Селин Дион с состоянием в 450 миллионов долларов.

А вот Бейонсе удалось попасть лишь на 4 строчку, заработав 400 миллионов долларов.

Ранее Forbes выложил в сеть рейтинг самых богатых музыкантов мира.