Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса

23 сентября 2018, 23:57

Сама Рианна заявила, что принимает назначение с гордостью.

Рианна родилась на Барбадосе
Рианна родилась на Барбадосе / instagram.com/rihannadaily

Американская певица Рианна (Робин Фанти) неожиданно сделала дипломатическую карьеру; исполнительницу назначили чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса, с особой ответственностью за содействие образованию, туризму и инвестициям для острова.

Премьер-министр островного государства Миа Моттли заявила, что Рианна доказала свой патриотизм тем, что возвращается на родину и считает остров своим домом; о назначение сообщается на сайте правительства Барбадоса.

Сама Рианна заявила, что принимает назначение с гордостью.

Читайте такжеРианна сексуально позировала в белье собственного бренда: опубликованы фото"Каждый барбадосец должен будет сыграть свою роль в нынешних усилиях, и я готова и очень рада взять на себя ответственность. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с премьер-министром Моттли и ее командой, чтобы переосмыслить Барбадос", - заявила Рианна.

Выбор правительства Барбадоса не случаен: Рианна - уроженка барбадосского города Сент-Майкл.

Напомним, Рианна выпустила свою коллекцию эротических аксессуаров "Xccessories". Модные вещи уже появились на сайте Savage x Fenty.

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посол Барбадос Певица Рианна
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