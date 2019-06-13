Джаз для взрослых: Алексей Коган удивит грандиозным концертом в Киеве

Уже в эту субботу, 15 июня, в киевском клубе Caribbean Club Concert Hall состоится грандиозный концерт с участием украинских и мировых звезд.
В субботу 15 июня с Алексеем Коганом выступит также Jazz in Kiev Band. Шикарная программа намечена на вечер в Caribbean Club Concert Hall на набережной.
Алексей Коган не первый раз собирает грандиозный концерт. К традиционным Джазовым понедельникам давно добавилось ежемесячное грандиозное выступление настоящих асов музыки. Ежемесячно сотни киевлян приходят стать свидетелями музыкального события и послушать ведущих исполнителей.
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На субботу готовится также выступление
джазововой вокалистки Лауры Марти вместе с Коганом и Jazz in Kiev Band. Весь вечер будут звучать всемирно известные легендарные композиции в их исполнении.
Состав выступающих будет таков: Лаура Марти (вокал), Владимир Каминский (клавиши), Михаил Менделенко (гитара), Артем Менделенко (саксофон), Валерий Волков (барабаны) и Алексей Коган (бас-гитара).
"Джаз люблю хотя бы только по той причине, что это музыка свободных людей - или по меньшей мере людей, которые захотели быть свободными", - признается Коган.
К джазовому исполнению добавятся также выступления балета NC-17 Showballe.
Стоит добавить, что шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" появилось еще в 2014 году и успело стать любимым времяпрепровождением поклонников джаза. Он уже более 50 раз сыграл шикарные концерты для киевлян.
Джаз для взрослых з Алексеем Коганом&NC17 смотреть онлайн трейлер:
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