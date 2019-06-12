Пять тысяч долларов за билет на концерт группы Kiss: за что такие деньги?

Уже 16 июня легендарные рокеры выступят на НСК Олимпийский.
16 июня на НСК Олимпийский впервые выступит легендарная американская рок-группа Kiss. Шоу должно быть чрезвычайно зрелищным и эпатажным, о чем свидетельствует технический райдер коллектива и количество проданных билетов (уже более 25 000).
Но, кроме этого, есть еще одна вещь, которая действительно поражает - это билет на концерт, который стоит 5000 долларов.
В чем его особенность? Билет называется ULTIMATE KISS ARMY EXPERIENCE и включает в себя кучу привилегий, которые доступны только избранным, а именно:
- Встреча с группой за кулисами сцены.
- Персональное фото с Kiss.
- Возможность посмотреть шоу со специальной технической зоны (к ней не имеет доступа никто, кроме команды группы).
Тур по бэкстейджу:
- доступ к зонам, в которых могут находиться только группа и некоторые участники команды Kiss;
- выйти на сцену путем, которым идет группа на свое выступление;
- посидеть за барабанной установкой группы;
- постоять за микрофонными стойками;
- подержать музыкальное оборудование легендарной четверки;
- посетить гардероб группы и примерить гигантскую обувь;
- посетить технические зоны концерта и увидеть многих участников команды, которые делают такой большой концерт возможным.
Кроме этого, владелец билета за 5000 долларов получит подписанную продукцию тура End of the Road, пожизненную участие в клубе фанатов KISS ARMY, доступ к лаунж-зоне фанатов с VIP-баром, VIP вход на все концерты группы и официального сопровождающего на концерте.
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