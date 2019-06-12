Пять тысяч долларов за билет на концерт группы Kiss: за что такие деньги?

Kiss выступят на НСК Олимпийский уже 16 июня / Пресс-служба

16 июня на НСК Олимпийский впервые выступит легендарная американская рок-группа Kiss. Шоу должно быть чрезвычайно зрелищным и эпатажным, о чем свидетельствует технический райдер коллектива и количество проданных билетов (уже более 25 000).

Но, кроме этого, есть еще одна вещь, которая действительно поражает - это билет на концерт, который стоит 5000 долларов.

В чем его особенность? Билет называется ULTIMATE KISS ARMY EXPERIENCE и включает в себя кучу привилегий, которые доступны только избранным, а именно:

Встреча с группой за кулисами сцены. Персональное фото с Kiss. Возможность посмотреть шоу со специальной технической зоны (к ней не имеет доступа никто, кроме команды группы).

Тур по бэкстейджу:

доступ к зонам, в которых могут находиться только группа и некоторые участники команды Kiss;

выйти на сцену путем, которым идет группа на свое выступление;

посидеть за барабанной установкой группы;

постоять за микрофонными стойками;

подержать музыкальное оборудование легендарной четверки;

посетить гардероб группы и примерить гигантскую обувь;

посетить технические зоны концерта и увидеть многих участников команды, которые делают такой большой концерт возможным.

Кроме этого, владелец билета за 5000 долларов получит подписанную продукцию тура End of the Road, пожизненную участие в клубе фанатов KISS ARMY, доступ к лаунж-зоне фанатов с VIP-баром, VIP вход на все концерты группы и официального сопровождающего на концерте.

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