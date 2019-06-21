В Украине состоялась гала-премьера короткометражных фильмов-номинантов Оскара

Украинские звезды посетили премьеру Oscar Shorts 2019 / Reuters

В Украине стартовал показ необычного фильма - Oskar Shorts, в который вошли 5 короткомертажек, номинированных на Оскар зимой 2019.

Допремьерный показ фильма Oskar Shortsсостоялся в кинотеатре Оскар в ТРЦ Гулливер, и его посетило много знаменитостей.

Первыми фильм Oskar Shorts увидели Юрий Марченко, группа [O], Bahroma, Алексей Дивеев-Церковный, Монро, Алик Шпилюк, Вячеслав Соломка и многие другие.

В фильм вошло 5 короткометражек по порядку - Мать, Дикарь, Маргарита, Задержание и Кожа.

Почти все фильмы раскрывают тему семейных отношений. В центре сюжета фильма Мать - сын и мама, которая отпустила его с отцом отдыхать в другую страну. Но этот "отдых" обернулся масштабной трагедией, о которой, правда, никогда не напишут газеты.

Сюжет фильма Дикарь рассказывает о двух друзьях, которые соперничали в том, кто кого переплюнет, пока не перешли черту.

OSCAR SHORTS-2019: гала премьера в Украине / Оскар

Маргарита раскрывает трогательную историю отношений и нравов - как раньше многие люди сами себе сломали жизнь из-за предрассудков.

OSCAR SHORTS – 2019 смотреть онлайн трейлер:

Фильм Задержание снят на основе реальных событий начала 90-х ХХ века. Тогда в Ирландии двое детей украли и убили 2-летнего малыша. На Оскаре с фильмом был связан настоящий скандал - его требовали убрать из номинации.

Финальным фильмом стал Кожа. Это победитель номинации, и аллюзия заключается даже в его названии "SKIN", - и кожа, и скинхед. Он рассказывает о семействе скинхедов, которые жестоко поступают с мужчиной на улице возле супермаркета. Те в ответ отомстили очень жестоко.

На экранах фильм с 20 июня 2019.

Ранее появилась дата выхода и список актеров новой части франшизы фильма Кингсмен.