"Яйца опухли?": Дорн выставил напоказ "булыжник" в трусах: фото

Дорн с "булыжником" в трусах шокировал Сеть / facebook.com/ivandorncom

Популярный певец-неформал Иван Дорн стал посмешищем в Instagram.

Артист разместил славное фото из отдыха – он позирует в плавках, которые свисают до колен, и всматривается куда-то вдаль. Кроме того, на фото отчетливо видно, что Иван Дорн отрастил усы. Да и волосы у него длинные.

Иван Дорн это провокационное загадочно подписал: "Кто узрел меня в трусах, а кто небо в облаках".

В общем, висящие трусы певца-неформала заняли его фанатов – они то и дело комментируют фото Дорна и пытаются понять, что же там между ногами такое длинное свисает.

"Брат, ты обосрался?", "Вот это блин, булыжник. Вот это блин качественные плавки, выдержали такую нагрузку", "Нормальный такой у вас камень в трусах!", "Вытащи бутылку", "Иван, у вас что-то в плавках и мухи налетели", "Хорошо, что спереди, а не сзади", "Половой гигант", "Вань, на что ловишь?", "Ваня, вытащи камни из трусов", "Яйца опухли?", - пишут воздыхатели Дорна под фото.

Напомним, ранее Иван Дорн станцевал в поддержку Maruv.