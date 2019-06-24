Atlas Weekend 2019: Mozgi Потапа выступят на фестивале

Музыкальный продюсер Потап активно примет участие в самом популярном музыкальном фестивале лета в Украине - Atlas Weekend 2019.
Продюсерский центр MOZGI представит своего исполнителя на Atlas Weekend 2019 во вторник 9 июня. Об этом корреспондент Главред узнал из личных источников.
На фестивале выступит группа Mozgi, в которой состоят сам Потап, Позитив, DJ Bloodless, Дядя Вася, Эд и Рус.
Пока что время выступления уточняется, но на 9 июля осталось всего три места - 15-30 Западная сцена, 21:00 Сцена, и 17-00 - 23:45 главная сцена.
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После того, как точное время будет согласовано, мы первыми обновим эту информацию.
MOZGI Полюбэ смотреть онлайн клип:
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