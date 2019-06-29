Ударника легендарной группы Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением

29 июня 2019, 15:29

Стивен Адлер мог покалечить сам себя.

Стивен Адлер
Стивен Адлер / myspace.com/stevenadlersite

Барабанщика американской рок-группы Guns N' Roses Стивена Адлера доставили в больницу с ножевым ранением в живот.

Как пишет TMZ, неизвестный позвонил в службу спасения из дома музыканта в Лос-Анджелесе.

Медики сообщили, что полученная травма не угрожает жизни Адлера. Существует также и предположение, что барабанщик мог покалечить сам себя, поскольку долгое время он страдал от наркотической зависимости. Из-за этого ему в 1990 году пришлось оставить музыкальный коллектив.

Отметим, что Адлер играл в группе Guns N' Roses в годы ее расцвета в конце 80-х - начале 90-х, но был уволен из коллектива в 1990 году из-за чрезмерного пристрастия к наркотикам.

Напомним, ранее Guns N' Roses вошли в рейтинг самых богатых музыкантов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ранение Guns N' Roses
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:29
Ударника легендарной группы Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением
15:21
Путин "раскатал губу" на уступки США России насчет санкций Видео
15:02
"Не убегу": освобожденного в день Конституции пленного всю ночь допрашивали в СБУ Видео
14:58
Украинская церковь обратилась к Папе Римскому: в чем причина
14:49
Альварес получил новый титул от WBC
14:28
Морскую охрану Украины усилят 20 французских патрульных катеров
14:20
На Харьковщине на базе отдыха дерево убило женщину, есть пострадавшие: названа причина трагедии
14:19
"Ни в какие ворота не лезет": Путин откликнулся на призыв Зеленского освободить моряков
13:55
"Опасные игры": под Житомиром девочка из винтовки подстрелила подружку
13:54
Двойники на округах: СМИ узнали, сколько платят за клона кандидата-мажоритарщика
13:25
Путин ответил на обвинение Элтона Джона из-за заявления об ЛГБТ
13:24
"Томоса нет. Обман открылся": появились новые подробности церковного скандала в Украине
13:24
15-летняя американская теннисистка вышла в основу Уимблдона
13:03
Макрон укорил РФ за "ошибку в украинском вопросе" и анонсировал новую встречу с Путиным
12:30
Карусель Летающая тарелка убила девушку в Узбекистане: появилось наводящее страх видео Видео
12:16
Эсминец США с крылатыми ракетами направился в Черное море на учения с Украиной
11:51
Побег из золотой клетки: в Дубае от шейха-тирана удрала жена с детьми и кучей баксов
11:15
Трамп полюбопытствовал об украинских моряках на рандеву с Путиным: названы сроки решения вопроса
11:10
Меркель и Путин договорились о судьбе "нормандского формата"
10:42
"Европейцы – негодяи": Гордон обвинил "продажных собак" из ПАСЕ в коррупции
10:34
Комми приблизился к бою с Ломаченко
10:30
"Необычайный человек": Путин пленил Трампа в Японии
10:13
Все, расходимся: почему выборы можно считать завершенными мнение
10:05
Украину раскалит 34-градусное пекло: синоптики рассказали, когда вернется жара Фото Видео
09:59
"Курва, Зеленского копирует": Гройсмана распекли в Сети за плагиат Видео
09:30
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии и двуличии и напомнил о цензуре в РФ
09:18
Климкин зарабатывает в три раза больше, чем Гройсман
09:15
Главные новости 29 июня: угрозы Нафтогаза Газпрому и "зеленый свет" для партии Саакашвили на выборах в Раду
09:02
Кубок Америки. Чилийцы рвутся к трофею Видео
08:51
"Нужна машина времени": Порошенко вскипел из-за Трампа, который обсудил с Путиным Украину Видео
08:47
"Это ловушка": Волкер оценил предложение РФ по захваченным украинским морякам
08:43
Нас ждет Кабмин Зеленского и Вакарчука: что в этом хорошего и что плохого мнение
08:25
В Нафтогазе ответили на предложение Газпрома о поставках газа и пригрозили новым арбитражем
07:54
В Кремле заговорили о реанимации "нормандского формата" после заявления Зеленского
07:25
Верховный суд вынес вердикт по участию партии Саакашвили в парламентских выборах
07:16
Магнитные бури в июле 2019: когда ждать самой убийственной бури месяца Видео
06:57
Скандал между Зеленским и Климкиным: кто прав и что делать мнение
06:32
Рак может разориться, а Льва ждет невероятный фарт: что звезды сулят в июле
06:01
Шокирующее зрелище: ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году
05:26
Эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар
04:48
Народный синоптик предупредил, когда в Украине будет +34 Видео
04:02
Медвежья "консерва": в РФ израненный мужчина с перебитым позвоночником месяц жил в берлоге Видео
03:09
Ученые научили искусственные мышцы работать как человеческие
02:07
Футболист Шахтера перешел в португальский клуб
02:04
Российского бойца со скандалом выгнали из UFC
01:45
Ученые нашли способ спасения от аллергии
01:23
Реал заманил деньгами японского Месси
01:14
Врач сказал, как "прокачать" силу воли Видео
01:10
Los Angeles Times исправила статью о рекомендации путешествовать в Крым
00:52
Десна арендовала чемпиона мира
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять