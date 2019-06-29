Ударника легендарной группы Guns N' Roses госпитализировали с ножевым ранением

Стивен Адлер / myspace.com/stevenadlersite

Барабанщика американской рок-группы Guns N' Roses Стивена Адлера доставили в больницу с ножевым ранением в живот.

Как пишет TMZ, неизвестный позвонил в службу спасения из дома музыканта в Лос-Анджелесе.

Медики сообщили, что полученная травма не угрожает жизни Адлера. Существует также и предположение, что барабанщик мог покалечить сам себя, поскольку долгое время он страдал от наркотической зависимости. Из-за этого ему в 1990 году пришлось оставить музыкальный коллектив.

Отметим, что Адлер играл в группе Guns N' Roses в годы ее расцвета в конце 80-х - начале 90-х, но был уволен из коллектива в 1990 году из-за чрезмерного пристрастия к наркотикам.

Напомним, ранее Guns N' Roses вошли в рейтинг самых богатых музыкантов.