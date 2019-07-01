Надя Дорофеева раскрыла свой вес

Певица откровенно рассказала, какую отметку видит на весах.
Солистка группы Время и стекло Надежда Дорофеева рассекретила свой вес.
На своей странице в Instagram артистка решила ответить на вопросы поклонников, и один из них интересовался, какую цифру видит певица, когда становится на весы.
Дорофеева, не стесняясь, сразу назвала цифру - при росте 170 см она весит 50 килограмм, проиллюстрировав ответ селфи из лифта, на котором она позирует в черном топе и розовыми штанами с лампасами.
Соотношение веса и роста певицы можно считать идеальным, и мы предлагаем просмотреть самые смелые фото певицы, чтобы убедиться: она точно не врет.
Ранее Надя Дорофеева показала горячий образ на обложке глянца.
Напомним, группа Время и Стекло презентовала новую песню Vislovo и анонсировала выход нового одноименного альбома.