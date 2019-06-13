Дорофеева показала горячий образ на обложке глянца

13 июня 2019, 22:17

Исполнительница приняла участие в фотосессии модного фотографа.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева традиционно показала стильный образ / instagram.com/nadyadorofeeva

Солистка группы Время и стекло Надежда Дорофеева стала музой фешн-фотографа Антона Мухина, снявшись для обложки модного глянца.

"У меня в кадре прекрасная Надя Дорофеева. Наверное, я все делаю правильно? А вот так выглядят мои работы после магии от Тани Войналович. А еще я очень долго выбирал какую фото поставить на превью, 1 или 2?" – подписал Мухин снимки в Instagram.

На фотографиях Дорофеева предстала в характерном сексуальном образе. На первом снимке она демонстрирует спортивное нижнее белье, дополнив образ большой мужской рубашкой. Автор сделал будто раздвоение образа певицы и запечатлел ее на фоне надписей в стиле арт-хаус.

/ Фото: Instagram/anton.muhin

На втором фото поклонники могут увидеть портрет исполнительницы. Образ дополняет лишь невинное декольте. Автор выделил красивые и глубокие глаза Дорофеевой. Волосы певица придерживает руками, формируя их в хаотичный пучок.

/ Фото: Instagram/anton.muhin

Напомним, группа Время и Стекло презентовала новую песню Vislovo и анонсировала выход нового одноименного альбома.

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