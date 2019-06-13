Дорофеева показала горячий образ на обложке глянца

Исполнительница приняла участие в фотосессии модного фотографа.
Солистка группы Время и стекло Надежда Дорофеева стала музой фешн-фотографа Антона Мухина, снявшись для обложки модного глянца.
"У меня в кадре прекрасная Надя Дорофеева. Наверное, я все делаю правильно? А вот так выглядят мои работы после магии от Тани Войналович. А еще я очень долго выбирал какую фото поставить на превью, 1 или 2?" – подписал Мухин снимки в Instagram.
На фотографиях Дорофеева предстала в характерном сексуальном образе. На первом снимке она демонстрирует спортивное нижнее белье, дополнив образ большой мужской рубашкой. Автор сделал будто раздвоение образа певицы и запечатлел ее на фоне надписей в стиле арт-хаус.
На втором фото поклонники могут увидеть портрет исполнительницы. Образ дополняет лишь невинное декольте. Автор выделил красивые и глубокие глаза Дорофеевой. Волосы певица придерживает руками, формируя их в хаотичный пучок.
Напомним, группа Время и Стекло презентовала новую песню Vislovo и анонсировала выход нового одноименного альбома.