Участница Голоса готовит концерт в стиле джаза в Киеве

Брия Блессинг сыграет джаз в Киеве / скриншот

Певица Брия Блессинг, которая живет во Львове и группа ShockolaD готовят совместный концерт, который пройдет в Киеве.

Брия Блессинг и ShockolaD намерены исполнить песни Владимира Ивасюка Червона Рута, Я піду в далекі гори, Водограй и многие другие в уникальных джазовых аранжировках.

Брия Блессинг родилась в Техасе, а признание получила в Украине после участия в вокальном шоу Голос Страны-4 под руководством Вакарчука.

Она поет в разных стилях - поп, джаз, кантри, рок. Певица гастролирует по Украине, в США, Канаде, Дании, Норвегии и Польше, а также активно участвует в благотворительных проектах.

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Проект ShockolaD в своем творчестве сочетает разные стили и постоянно импровизирует над звуками, мыслями, синтезом электроники и акустики. Основная идея проекта - сочетать различные культуры для создания нового музыкального мышления, поэтому они концентрируются на сотрудничестве с различными музыкантами из Украины и мира.

Оказывается, идею с проектом IVASYUK in jazz появилась и Блессинг уже около 4 лет назад, и программой плотно занимались несколько лет.

Концерт назначен на 13 июля, и билеты уже появились в продаже на сайте Caribbean Club Concert Hall.

Bria Blessing & Shockolad "IVASYUK" 30.11.2018 - смотреть онлайн:

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