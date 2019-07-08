Малефисента 2: дата выхода и официальный трейлер

Малефисента 2 / Popsugar

Новый фильм с Анжелиной Джоли Малефисента 2 Владычица тьмы выходит 17 октября 2019.

Долгожданный сиквел Малефисенты снова отличится одновременно и сказочностью сюжета и тьмой.

В продолжении сказки недавно нашедшая покой Малефисента вновь переживает предательство, закрывается очередной период ее жизни, но открывается правда ее происхождения и настоящих родственных связей.

Малефисента 2 / скриншот

Малефисента 2 Владычица Тьмы смотреть онлайн дублированный трейлер:

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