"Е*аный чай": пьяненькая Софи Тернер вызвала фурор во время медового месяца

9 июля 2019, 04:24

Недавно отгулявшая свадьбу Софи Тернер записала видеообращение к поклонникам и взорвала соцсети.

Софи Тернер
Софи Тернер / EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Сыгравшая королеву Сервера Сансу Старк Софи тернер оторвалась от медового месяца, чтобы записать вечернее видео с винишком.

Софи Тернер до глубины души была впечатлилась победой американской женской сборной по футболу, когда футболистка повторила ее любимый жест.

Прерваться от медового месяца Тернер заставил жест игрока Алекс Морган, которая забила гол сборной Англии. Девушка порадовалась победе, показав жест, напоминающий чаепитие. На это футболистку вдохновила Софи, которая часто заканчивает свои ролики фразой "Вот в чем чай" и "делает глоток" из невидимой чашки.

Дело в том, что на Морган после такого жеста, который больше всего задел англичан, накинулись с критикой и обвинили в неуважении. Именно из-за этого любимице девушек Софи Тернер пришлось прервать табу на соцсети, которое она объявила на период медового месяца.

Жест Алекс Морган
Жест Алекс Морган / Twitter

"У меня сейчас медовый месяц, я не особо пользуюсь телефоном. Но это заслуживает внимания. К сожалению, английская футбольная сборная проиграла, и мне очень грустно, но я все равно горжусь ими. Я горда, что мы проиграли такой невероятной команде — женской футбольной сборной США. Алекс Морган, хейтеры считают это неуважением. А для меня большая честь, что ты подумала обо мне и о тех, кто тебя ненавидит. Эти миллениалы сидят дома и попивают чайный гриб. А я чертовски горжусь тобой. Поздравляю с победой и вот в чем ******* чай", – сказала выпившая звезда, сделав глоток вина из огромного бокала. причем большую часть ее последней фразы пришлось запикать в качестве цензуры.

В сети видео из сторис Тернер моментально ретранслировалось в Twitter. Оно вызвало волну обсуждений среди поклонников. Большинство восхитилось тем, что Софи записала обращение во время медового месяца.

Другая часть пользователей обратила внимание на то, что актриса пьяна. В пример люди накидали скриншотов с воспроизведения видео.

Софи Тернер
Софи Тернер / скриншот
Софи Тернер
Софи Тернер / скриншот
Софи Тернер
Софи Тернер / скриншот

Совсем недавно нардеп Мосийчук повторил подвиг Софи Тернер и явился на эфир на ТВ совсем пьяненьким.

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Софи Тернер новости шоу бизнеса
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