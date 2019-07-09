Atlas Weekend 2019: Агонь выступят на фестивале дважды и с сюрпризом

Агонь Atlas Weekend 2019 / Youtube

С 9 по 14 июля в Киеве проходит юбилейный пятый фестиваль Atlas Weekend 2019, и на сцене выступит масса украинских и зарубежных исполнителей.

Группа Агонь выступит в рамках фестиваля дважды: 9 июля (в 19:00) на главной сцене - музыканты отыграют свои хиты, а потом презентуют новый трек Тебе 20.

11 же июля (19:00-20:00) они выступят, как гости YouTube Music Stage, чтобы пообщаться побольше с фанатами.

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Именно 11 июля к группе Агонь присоединиться актриса театра и кино Ирина Горбачева, которая сыграла главную женскую роль в новом клипе Тебе 20.

Агонь Atlas Weekend 2019 / пресс-служба

Пока неизвестно точно когда, но в рамках Atlas Weekend 2019 пройдет и премьера клипа на новый трек.

Ранее сообщалось, что A$AP Rocky не приедет Atlas Weekend-2019.